Разработчик "Ярса" назвал сроки разработки беспилотного монорельса на магнитной подушке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Разработка беспилотного варианта монорельса на магнитной подушке займет примерно столько же времени, сколько разработка пилотируемого. Об этом сообщили ТАСС в корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос).

"Практически столько же, сколько и пилотный", - сказали в МИТ в ответ на вопрос, сколько времени потребует разработка беспилотного варианта такого монорельса.

Как уточнили в корпорации, разработка и изготовление варианта монорельса с оператором заняла около восьми месяцев.

В прошлый четверг в Москве начались ходовые испытания монорельсовой транспортной системы на магнитной подушке. Они продлятся до конца сентября.

В феврале генеральный конструктор МИТ академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, по результатам ходовых испытаний будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".