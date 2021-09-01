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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Компания "Витязь-Аэро", чей Ми-8 упал в озеро на Камчатке, устранила замечания Росавиации

В организации надеются, что Росавиация в ближайшее время изучит отчет об устранении недостатков и снимет ограничения на коммерческие перевозки пассажиров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Витязь-Аэро", чей вертолет 12 августа потерпел крушение на Камчатке, устранила все недостатки, указанные Росавиацией, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"На сегодня наша авиакомпания устранила все недочеты и недостатки, указанные Росавиацией. Соответствующая документация подготовлена и сегодня, 1 сентября, будет направлена в ведомство. Надеюсь, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчет об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров "Витязь-Аэро", - приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Виктора Сиротина.

На данный момент все пассажирские и коммерческие перелеты компании приостановлены. "Пассажиров и туристов мы не перевозим, парк авиакомпании выполняет работу только по авиации общего назначения, перевозке больных и оказанию скорой санитарной помощи с использованием вертолета. Наша авиакомпания не сдает в аренду вертолеты другим авиакомпаниям, пока выполняем только ту работу, которая нам разрешена сертификатом эксплуатанта", - пояснил Виктор Сиротин.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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