Компания "Витязь-Аэро", чей Ми-8 упал в озеро на Камчатке, устранила замечания Росавиации

"На сегодня наша авиакомпания устранила все недочеты и недостатки, указанные Росавиацией. Соответствующая документация подготовлена и сегодня, 1 сентября, будет направлена в ведомство. Надеюсь, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчет об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров "Витязь-Аэро", - приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Виктора Сиротина.

На данный момент все пассажирские и коммерческие перелеты компании приостановлены. "Пассажиров и туристов мы не перевозим, парк авиакомпании выполняет работу только по авиации общего назначения, перевозке больных и оказанию скорой санитарной помощи с использованием вертолета. Наша авиакомпания не сдает в аренду вертолеты другим авиакомпаниям, пока выполняем только ту работу, которая нам разрешена сертификатом эксплуатанта", - пояснил Виктор Сиротин.