Акции Petropavlovsk на Мосбирже растут на 3,3% после публикации финансовой отчетности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций золотодобывающей компании Petropavlovsk в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,29% и в моменте достигала 22,145 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск. Акции растут на фоне публикации компанией полугодового отчета по МСФО.

К 10:20 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 21,965 руб. за бумагу (+2,47%). В пике акции Petropavlovsk стоили 22,455 руб. (+4,76%).

Согласно опубликованной сегодня отчетности компании, чистая прибыль Petropavlovsk в январе - июне 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности составила $48,9 млн против $22 млн убытка годом ранее. Выручка сократилась на 33%, до $351,9 млн, показатель EBITDA упал на 41%, до $114,3 млн.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Активы Petropavlovsk находятся в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".