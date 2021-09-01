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Новак: вопрос полного заполнения "Северного потока - 2" должен решать оператор

Правительство России сосредоточено на завершении строительства газопровода, добавил вице-премьер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России сосредоточено на завершении строительства "Северного потока - 2", вопрос полного заполнения газопровода должен решаться оператором. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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"В основном этот вопрос касается оператора. Я думаю, что в первую очередь эта ситуация оценивается юристами оператора, как действовать в этой ситуации и так далее. Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли на уровне правительства возможность нивелировать эффект от энергопакета Евросоюза на "Северный поток - 2".

Ранее суд Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. В свою очередь, в отчете "Газпрома" по МСФО указывалось, что Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC и возможность его обжалования.

О газовой директиве ЕС

Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling). Оно подразумевает необходимость разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) - с другой.

Доработанная газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

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