Игорная зона "Красная Поляна" построит казино мирового уровня во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Игорная зона "Красная Поляна" подписала соглашение о строительстве казино мирового уровня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Общий объем инвестиций составит 14,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба "Красной Поляны".

"Соглашение о строительстве нового казино подписано 2 сентября на Восточном экономическом форуме. Общий объем инвестиций составляет 14,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках проекта предполагается строительство казино, гостиницы, кампуса для сотрудников. Реализация проекта начнется в 2022 году на территории игорной зоны "Приморье".

"Это будет казино мирового уровня с развитой инфраструктурой. В первую очередь проект направлен на увеличение въездного туристического потока из Китая, Японии и Кореи. Страны в радиусе четырех часов перелета. Потенциал рынка - 1 млрд человек. У нас уже есть опыт привлечения иностранных гостей в игорную зону "Красная Поляна" - это отличная бизнес-основа для следующего старта", - приводятся в релизе слова директора по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрия Анфиногенова.

Отмечается, что инфраструктура казино позволит создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест, а отчисление налогов от игорной деятельности будет поступать во все уровни бюджетов.

С 2016 года игорную зону "Красная Поляна" посетили свыше 2 млн человек из 155 стран мира. Ранее руководство зоны говорило том, что территория будет развиваться по бизнес-модели Лас-Вегаса.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.