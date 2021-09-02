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Восточный экономический форум

Песков заявил, что качество городской среды в России в ближайшие годы повысится

Улучшать качество городской среды мешает нехватка средств, считает пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Количество российских городов, которые не соответствуют индексу качества городской среды, в ближайшие годы сократится, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Соответствующая программа только на начальной стадии выполнения, и при этом уже результаты этой программы во многих городах налицо", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он считает, что улучшать качество городской среды мешает нехватка средств. "Но главное имеющиеся средства использовать рачительно, эффективно", - указал Песков.

По его словам, "запуск программы по городской среде позволяет установить определенные стандарты". Процесс повышения качества городской среды в РФ "сдвинулся, сдвинулся достаточно быстро", оценил ситуацию пресс-секретарь президента. "Мы убеждены, что уже в предстоящие годы количество таких городов [не соответствующих индексу качества городской среды], где дела с этим плохо обстоят, уменьшится, это однозначно", - подчеркнул Песков.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что почти 70% городов России не соответствуют индексу качества городской среды.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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