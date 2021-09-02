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Восточный экономический форум

Путин прибыл на площадку ВЭФ

Президент осмотрит 2 сентября интерактивную презентацию с результатами развития округа, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в расположенный на острове Русском Дальневосточный федеральный университет. В четверг там открылся VI Восточный экономический форум.

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Глава государства традиционно посещает это мероприятие. Последний раз форум проводился два года назад. В 2020 году он был отменен из-за ситуации с пандемией.

На форуме у Путина запланирована обширная программа. В четверг он осмотрит на площадке ВЭФ интерактивную презентацию с результатами развития округа, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

Ожидается, что в пятницу президент по видеосвязи пообщается с модераторами и спикерами мероприятий ВЭФ. Кроме того, Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума. Он также примет участие в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регион, в том числе иностранными.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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