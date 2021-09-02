Первый в РФ проект социального воздействия в сфере образования охватил 27 школ Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Запущенный в 2019 году первый в России проект социального воздействия в сфере образования охватил порядка 5 тыс. детей из 27 школ Хангаласского района Якутии и улучшил образовательные результаты детей на 10%. Об этом сообщил в четверг на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

Проект реализуется госкорпорацией ВЭБ.РФ, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), НИУ ВШЭ и правительством Якутии. Он будет реализовываться в регионе до 2022 года.

"В 2019 году был дан старт проекту, который охватил 5 тыс. школьников из 27 школ Хангаласского улуса Якутии. Родители, педагоги уже видят итоги проекта, хотя проект еще не завершен. Как минимум на 10% улучшены образовательные результаты школьников: результаты контрольных мероприятий по математике и русскому языку учеников старших классов, результативность участия на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников", - сказал Бычков.

Улучшились результаты детей по русскому языку и математике. По итогам тестирования отмечается рост базовых знаний учеников восьмых и десятых классов до 29% по русскому языку и до 10% по математике. Численность призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилась с пяти до 11 детей, рассказал Бычков.

О проекте

В рамках проекта ведущие эксперты НИУ ВШЭ осуществляют дополнительную подготовку учащихся, в том числе в дистанционной форме, способствуют выстраиванию их индивидуальных образовательных траекторий, помогают готовить управленческие команды и педагогов. Кроме этого, обеспечивается сетевое взаимодействие школ, вовлечение родительской общественности, местного сообщества и бизнеса.