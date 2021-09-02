Савельев: допсубсидии в 5,4 млрд рублей необходимо выделить авиакомпаниям в течение недели

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут не успеть до конца года освоить дополнительные субсидии на перевозки, если средства не будут выделены в течение недели. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО в рамках ВЭФ-2021.

"Обращение Минтранса сейчас находится в правительстве. Это 5,4 млрд рублей. Если деньги не будут выделены в течение недели, то [авиакомпании] 5,4 млрд рублей не освоят, потому что высокий сезон заканчивается. Если в течение недели мы выделим эти деньги, то большая их часть пойдет именно на Дальний Восток", - подчеркнул он.

Савельев напомнил, что 2021 год уже является рекордным по объемам субсидирования авиаперевозок, как по программе для Дальнего Востока, так и по программе перелетов минуя Москву. В текущем году уже выделено 21,43 млрд рублей, при этом в 2020 году на субсидирование авиаперевозок было выделено порядка 15,2 млрд рублей, а в 2019 году - 15,1 млрд рублей, в 2018 году - 7,6 млрд рублей.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что ежегодно профильное министерство "с боем" получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО. Он также подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле, и дал поручение создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.