"Норникель" поддержал идею мирового соглашения с Росрыболовством

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" поддерживает идею обсудить мировое соглашение по иску Росрыболовства к компании на сумму 58,6 млрд рублей за ущерб, причиненный водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили ТАСС в "Норникеле".

В четверг руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), о том, что ведомство готово обсудить мировое соглашение с компанией.

"Норникель" поддерживает идею мирового соглашения. В свою очередь, компания отмечает, что уже многие годы ведется масштабная работа по восстановлению популяции ценных пород рыб в водоемах Красноярского края. Натуральное восстановление фауны Норило-Пясинского бассейна приоритетно для компании", - заявил представитель компании.

Ранее суд назначил на 3 сентября предварительное судебное заседание по иску Енисейского управления Росрыболовства к НТЭК о взыскании 58,7 млрд руб. ущерба водным биоресурсам после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в мае 2020 году в Норильске

Как сообщали в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд руб. и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд руб.

"Норникель" ранее отмечал, что считает размер ущерба необоснованно завышенным, компания намеревалась оспорить иск и методику расчета ущерба в суде. Как отмечали в компании, по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн руб.

О разливе ГСМ на ТЭЦ

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля" - Норильско-Таймырской энергетической компании - разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. 3 марта 2021 года компания заявила о полной выплате средств.