Глава Магаданской области предложил ввести дополнительные меры поддержки здравоохранения

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил рассмотреть дополнительные меры по поддержке здравоохранения на Дальнем Востоке. Среди них усовершенствование системы финансирования по системе ОМС, переход к динамической системе планирования и управления затратами, а также создание цифровой основы экономического управления в сфере здравоохранения.

"Показатели здоровья населения Дальнего Востока по-прежнему ниже среднероссийского уровня. Неудовлетворенность граждан качеством медицины - одна из ключевых причин оттока населения. <…> Мы предлагаем рассмотреть дополнительные меры по развитию здравоохранения Дальнего Востока", - сказал Носов в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое президент РФ Владимир Путин проводит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Носова, финансирование по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) за выполненные объемы медпомощи не работает в населенных пунктах с численностью до 10 тыс. человек. Таких населенных пунктов на Дальнем Востоке - 94%, в них проживает 20% от общей численности населения. Нормативы ОМС не обеспечивают зарплату уже работающему медперсоналу при общем дефиците медработников, отметил губернатор. Еще одна проблема, по его словам, - содержание обновленной инфраструктуры здравоохранения: проводится модернизация первичного звена здравоохранения, но рост расходов на содержание новых ФАПов, больниц, оборудования не обеспечен финансированием в полной мере.

"В условиях недофинансирования регионы, покрывая дефицит за счет средств региональных бюджетов, переходят на ручной режим управления - заключают досудебные соглашения для открытия арестованных счетов, либо договариваются об отсрочке платежей за коммунальные услуги, лекарства и медикаменты, либо принимают другие несистемные меры, чтобы не дать закрыться больницам, - рассказал Носов. - Работа региональных систем здравоохранения в условиях жесткого дефицита зафиксирована Счетной палатой РФ: отмечено, что регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных полномочий по ОМС, и методика распределения субвенций из федерального ФОМС не в полной мере учитывает региональные особенности".

Носов предложил перейти к динамической системе планирования, управления затратами, как это делается в строительной отрасли, а также создать цифровую основу экономического управления, ввести критерии населенных пунктов для перехода на новую систему финансирования, организовать учет фактической потребности на содержание медорганизаций. Он отметил, что предложения разработаны совместно всеми субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Предлагаем выделить на эти цели дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы не получилось очередного перераспределения внутри ФОМС. Прошу вашего поручения о формировании рабочей группы для рассмотрения наших предложений на предстоящем в сентябре Госсовете. Также прошу дать поручение рассмотреть возможность помощи в погашении кредиторской задолженности нашего здравоохранения", - обратился к главе государства губернатор.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.