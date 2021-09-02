Минфин США подтвердил, что не запрещает частным лицам перевод денег в Афганистан

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американское правительство подтвердило, что не запрещает частным лицам в США переводить денежные средства в Афганистан, невзирая на приход к власти в Кабуле радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США.

По словам этого чиновника, Минфин США уведомил американские финансовые институты о том, что им не возбраняется осуществлять денежные переводы частных лиц в Афганистан. В соответствии с подсчетами специалистов Всемирного банка, такие денежные поступления составляли в 2020 году 3,983% ВВП Афганистана. В 2017 году он находился на отметке 4,36%.

В четверг о возобновлении денежных переводов в Афганистан объявила компания Western Union. Крупнейшая в мире фирма, выполняющая денежные переводы, Western Union приостановила операции в Афганистане после перехода Кабула под контроль талибов в середине августа. Аналогичным образом поступила тогда и компания MoneyGram, осуществляющая такие же функции, что и Western Union.

В Минфине США не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать публикацию Reuters.

Согласно информации американской печати, вашингтонская администрация 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в банках США, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Речь идет о $9,4 млрд. Кроме того, в отношении движения "Талибан" действуют односторонние американские санкции, в том числе экономические.