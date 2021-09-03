{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум
Обновлено 

Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС в Бруней в ноябре 2024 года

Президент отметил, что "пандемии трясут с разных сторон"
© ТАСС/Ruptly

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не загадывать на будущее в ответ на вопрос, может ли он поехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бруней в ноябре 2024 года.

На эту тему
Курильские льготы и обновление городов. Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока
Курильские льготы и обновление городов.

"Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор пленарного заседания Сергей Брилев уточнил, что саммит АТЭС в Брунее должен состояться уже после президентских выборов в России, запланированных на 2024 год.

"Я понимаю, понимаю. Поэтому я и говорю - надо дожить до этого спокойно", - ответил президент.

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Путин заявил, что стоимость жилья на Дальнем Востоке выросла
Президент добавил, что объемы строительства жилья в регионе увеличатся
Читать полностью