Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС в Бруней в ноябре 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не загадывать на будущее в ответ на вопрос, может ли он поехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бруней в ноябре 2024 года.

"Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор пленарного заседания Сергей Брилев уточнил, что саммит АТЭС в Брунее должен состояться уже после президентских выборов в России, запланированных на 2024 год.

"Я понимаю, понимаю. Поэтому я и говорю - надо дожить до этого спокойно", - ответил президент.

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении по этому вопросу.