Экс-министр ЖКХ Украины предрек энергетическую катастрофу в стране через 2-3 месяца

"На бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен ($0,73) за кубометр. У нас с вами пока что 7-8 гривен ($0,26 - $0,3). Нам "Нафтогаз" пока держит цену, хоть и все равно дорого. А вот что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные организации, я точно не понимаю. Это не заложено в бюджет", - сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам Кучеренко, через 2-3 месяца в этой ситуации Украине поступит предложение от РФ о прямых поставках, но с учетом позиции властей и нежелания вести переговоры с собственником газа, страну ждет кризис. "Я точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально через два-три месяца", - подчеркнул он.

В этом контексте Кучеренко назвал совершенно нелогичным намерение Киева вести переговоры с ФРГ и США по сохранению транзита. "Они [Германия и США] уже все обсудили. У меня вопрос: а где тут Россия - собственник газа? Как можно обсуждать вопрос транзита без того, чей это ресурс? Кто еще может гарантировать его транзит?" - задался вопросом бывший министр энергетики.

Он также раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном" российском газе. "Если он такой грязный, то почему мы так боремся за его транзит? Или когда газ проходит через наш "томос", наши святыни и возвращается из Словакии к нам с наценкой $50, то он вообще становится самым чистим, и мы платим за это все? У меня не складывается логика вообще", - отметил он. Экс-министр также предположил, что с таким заявлением о российском газе, которое было обнародовано в релизе офиса президента Украины, Зеленского просто подставили, потому что аналогичное заявление ранее делала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. "Этот же текст за неделю до этого произнесла американская министр энергетики слово в слово. Позиция Америки понятна, потому что им не нужен российский газ в Европе, им нужно поставлять туда свой сжиженный - это их экономический интерес. Но когда это президент Украины заявляет, я этого не могу понять", - возмутился Кучеренко.

1 сентября Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон заявил, что российский газ - "это самый грязный в мире газ" из-за якобы имеющих место значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также, по утверждению украинского президента, "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".