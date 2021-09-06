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Мятеж военных в Гвинее

СМИ: военные власти Гвинеи отменили комендантский час в горнодобывающих районах

От Гвинеи зависит 20% поставок бокситов на мировой рынок алюминия
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Захватившие власть в результате переворота военные в Гвинее отменили ранее введенный комендантский час в горнодобывающих районах. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee7 со ссылкой на лидера мятежников полковника Мамади Думбуя.

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Как отмечается в материале портала, о решении было объявлено в начавшемся в 11:00 (14:00 мск) в столице страны Конакри совещании. На него были созваны все высокопоставленные официальные лица свергнутого режима, отказ от участие в мероприятии трактуется как государственное преступление.

От Гвинеи зависит 20% поставок бокситов на мировой рынок алюминия. В стране работают предприятия в том числе российских компаний "Русал" и Nordgold.

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ГвинеяМятеж военных в Гвинее
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