"Зеленые" проекты: экологии на ВЭФ-2021 было уделено внимания не меньше, чем экономике

На форуме было объявлено о подписании целого ряда соглашений. Их общая сумма оценивается в 3,6 млрд руб., и существенная часть проектов касается непосредственно экологии. Так, генеральный директор компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, комментируя подписание со Сбербанком и администрацией Сахалинской области соглашения о создании на территории острова полигона для испытания современных технологий с искусственным интеллектом в сфере транспорта, подчеркнула , что проект будет способствовать в том числе снижению вредных выбросов в атмосферу и препятствовать деградации земель. По ее словам, внедряемые технологии управления сельхозтехникой с помощью искусственного интеллекта позволяют сократить сроки уборочных работ до 25% и снизить расход топлива до 5%.

Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ напомнил о роли Дальнего Востока в проектах по поиску и развитию (в том числе международному) новых экологически чистых источников энергии. На Чукотке уже действует первая атомная теплоэлектростанция, в Бурятии — Торейская солнечная электростанция, а в Находке и Амурской области планируется производить метанол в качестве судового топлива следующего поколения.

Большинство участников форума пришли к общему мнению — точка невозврата в переходе к новым источникам энергии и, соответственно, переходу к новому формату экономики в мире уже пройдена. Бурное обсуждение вызвало выступление председателя правления Сбербанка Германа Грефа на сессии "Безуглеродная энергетика. Будущее горючих топлив". Он заявил , что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году две трети мировой вырабатываемой энергии должны производиться из возобновляемых источников. Переход на новые экологические стандарты обойдется миру в $140 трлн, или 3% мирового ВВП, в год, а в России приведет к падению производства нефти на 72%, газа на 52%, а угля на 90%. В итоге к 2050 году Россия будет недополучать от энергетического экспорта порядка $192 млрд в год. Впрочем, позднее глава Сбера уточнил, что озвучил самый пессимистический сценарий, который возможен, только если в стране вообще ничего не будет делаться для декарбонизации экономики. Между тем уже до конца года правительством может быть принята стратегия низкоуглеродного развития, формулирующая главные шаги России в этом направлении до 2030 года. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, энергопереход несет не только риски, но и открывает новые ниши в водородной энергетике, где Россия может занять до 10–15%, а также позволяет укрепить позиции в атомной отрасли.

С Сахалином в настоящее время вообще связано много проектов. Правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о новом общественном транспорте на газе и электротяге. И все тот же остров должен стать площадкой для "пилота" по отработке вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов.

Впрочем, Дальним Востоком экологические проекты не ограничиваются. Не меньшее внимание на форуме было уделено и вопросам Арктики. Так, по словам генерального директора ГК "Росатом" Алексея Лихачева, как российские так и иностранные участники проекта по запуску Большого Северного морского пути (СМП) "будут отдавать приоритет вопросам защиты окружающей среды при создании или реконструкции портов и других ключевых объектов инфраструктуры". А ФАНУ "Востокгосплан" подписало соглашение с дирекцией СМП о разработке информационно-аналитической системы "Арктиклабс" и единой платформы цифровых сервисов. Предполагается, что единая платформа объединяющая все имеющиеся цифровые ресурсы, позволит в режиме "одного окна" оказывать различные услуги грузоперевозчикам, судовладельцам и капитанам судов, страховщикам, портовым терминалам и другим участникам рынка. В разработке также примет участие Росатом.

"Зеленое" воспитание

Помимо уже существующих или еще только предполагаемых проектов улучшения экологии во всероссийском масштабе, на ВЭФ была озвучена и еще одна важная инициатива. Минприроды России решило обратиться в Минпросвещения с предложением ввести в школьную программу обязательный урок по экологии. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Козлов в кулуарах ВЭФ. При этом министр добавил, что предложения его ведомства, касающиеся обязательного экологического просвещения, будут отправлены на рассмотрение в рамках реализации национального проекта "Экология". Кроме того, среди предложений министерства фигурирует возможность привлечения школьников к работе на территории заповедников и национальных парков. Как рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова, детям будет интересно пройти оплачиваемую практику, поработав в условиях живой природы.

К работе с молодым поколением можно отнести и проекты государственных и частных корпораций в российских вузах. В частности, по словам исполняющего обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексея Кошеля, его студенты в инжиниринговом центре "РЖД технологии" создали специальное покрытие для поездов, которое снижает негативное влияние на природу. Покрытие позволяет реже мыть подвижной состав, поскольку намного лучше защищает его от грязи и пыли.

Бизнес и живая природа

Крупный бизнес на ВЭФ старался не отставать от государственных инициатив и держаться в экологическом тренде. "Норникель" объявил, что в рамках реализации нацпроекта "Экология" примет участие в финансировании проекта по сохранению популяции белых медведей. А Фонд Росконгресс и центр "Амурский тигр" перед следующим ВЭФ проведут международный форум по сохранению мировой популяции амурского тигра. Продолжая тему защиты животных, Александр Козлов рассказал, что до конца 2021 года будет обновлена Красная книга России. По его словам, с прошлого обновления прошло уже 20 лет и за это время ситуация с некоторыми видами животных серьезно изменилась (в основном в худшую сторону).

Напомнил бизнесу об экологической ответственности и руководитель компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. Он заявил, что с 2022 года вступят в силу новые правила расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. А с 2024 года ожидается, что в России будет запрещено производить и завозить товары, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов.

Евгений Мазин