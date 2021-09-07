Reuters: ЦИАН планирует привлечь около $350 млн в ходе IPO в США и в России

ТАСС, 7 сентября. Cервис по поиску недвижимости ЦИАН намерен привлечь порядка $350 млн в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже осенью этого года. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, ЦИАН очень близок к проведению IPO в США, как считают три источника, знакомых с ситуацией на финансовых рынках. Два из них предположили, что акции могут быть размещены на бирже Nasdaq в Нью-Йорке.

Также два источника отметили, что предложение ЦИАН может колебаться в диапазоне $300-400 млн. Известно, что компания обратилась к нескольким банкам для организации сделки.

Источники также сообщили агентству, что среди компаний, нацеленных на предстоящее размещение на биржах США, продуктовый ретейлер "Вкусвилл". Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила о планах "СПБ Биржи" провести IPO, отметив, что инвесторы могут оценить площадку в $2 млрд.

ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России.