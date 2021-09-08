Цены на стройматериалы в августе 2021 года выросли на 0,4%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цены на строительные материалы в августе 2021 года замедлили рост по сравнению с июлем до 0,41%. С начала года стройматериалы подорожали на 26,3%, следует из статистики Росстата.

В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%. В целом за восемь месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост цен достиг 16,98%.

В статистике Росстата отмечается, что оконное листовое стекло подорожало на 4,7%, обрезные доски, красный кирпич - на 3,4%, рубероид - на 3,3%, еврошифер - на 2,6%, тарированный цемент - на 2,1%. В то же время снизились цены на металлочерепицу, а также древесно-стружечные, ориентированно-стружечные плиты на 3,1% и 3% соответственно.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.