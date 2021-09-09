Песков: единую макроэкономическую политику РФ и Белоруссии определят профильные ведомства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Единую макроэкономическую политику - экономические ведомства. У нас постоянно идет механизм взаимодействия по линиям правительств двух стран", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет определять такую политику.

Песков напомнил, что за прошедшие три года стороны работали "сначала над картами, потом на программами, это фактически ежедневная работа". Отвечая на вопрос, будут ли решения в этой сфере приниматься на паритетной основе, Песков заявил: "Конечно, это только так и может быть".

Ранее в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко Путин заявил, что сторонам удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.