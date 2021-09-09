{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: единую макроэкономическую политику РФ и Белоруссии определят профильные ведомства

По словам представителя Кремля, за прошедшие три года стороны работали "сначала над картами, потом на программами, это фактически ежедневная работа"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

На эту тему
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве. Главное
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве.

"Единую макроэкономическую политику - экономические ведомства. У нас постоянно идет механизм взаимодействия по линиям правительств двух стран", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет определять такую политику.

Песков напомнил, что за прошедшие три года стороны работали "сначала над картами, потом на программами, это фактически ежедневная работа". Отвечая на вопрос, будут ли решения в этой сфере приниматься на паритетной основе, Песков заявил: "Конечно, это только так и может быть".

Ранее в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко Путин заявил, что сторонам удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка
Ею воспользовались более 1,6 млн россиян
Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка
Читать полностью