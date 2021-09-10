В КНР выступили за возможность Афганистана использовать замороженные финансовые активы

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Новые власти Афганистана должны иметь возможность пользоваться зарубежными экономическими активами страны, которые в настоящее время заморожены. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

"Одной из основных причин продолжающихся экономических трудностей в Афганистане является заморозка зарубежных афганских активов. Эти активы принадлежат Афганистану и должны быть использованы на благо Афганистана", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.