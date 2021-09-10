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Акции "Русала" упали на 2% на Гонконгской бирже после сообщения о невыплате дивидендов

На Московской бирже цена акций компании снизилась на 0,4%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цена на акции "Русала" снизились в пятницу на 2% до 7,05 гонконгского доллара за бумагу на Гонконгской фондовой бирже, следует из данных торгов.

Компания объявила сегодня, что ее акционеры проголосовали против выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды в 2017 году.

На Московской бирже цена акций компании снизилась на 0,4%, до 67,62 рубля за штуку.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. En+ Group владеет 56,88% "Русала", Sual Partners - 25,61%.

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