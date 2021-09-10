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Офис Зеленского заявил, что Украина продолжит выступать против "Северного потока - 2"

Строительство газопровода завершено утром 10 сентября
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украина продолжит выступать против начала эксплуатации "Северного потока - 2", несмотря на завершение его строительства. С таким заявлением выступил в пятницу пресс-секретарь офиса президента страны Сергей Никифоров.

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"Президент [Украины Владимир Зеленский] всегда подчеркивал, что Украина будет противостоять этому российскому политическому проекту до его завершения, после него и даже после начала поставок газа", - цитирует Никифорова агентство Франс Пресс.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено утром 10 сентября.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" планирует начать поставлять газ по первой нитке трубопровода с 1 октября, а по обеим - уже к 1 декабря.

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