"Белавиа" увеличит количество рейсов в города России

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России c 21 сентября.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, теперь в московский международный аэропорт Домодедово с 21 сентября "Белавиа" будет выполнять два рейса в день, а с 25 сентября - три рейса в день, в аэропорт Шереметьево - два рейса в день с 21 сентября.

В Санкт-Петербург компания будет выполнять два рейса в день с 21 сентября, а с 29 сентября - три рейса в день. В Екатеринбург с 28 сентября будет выполняться два рейса в неделю, в Уфу - два рейса в неделю с 29 сентября, в Ростов-на-Дону - два рейса в неделю с 26 сентября, в Казань - два рейса в неделю с 29 сентября, в Самару - два рейса в неделю с 26 сентября.

В пятницу сообщалось, что с 21 сентября Россия снимает все COVID-ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что "Белавиа" на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии и отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолетом Ryanair будет стремиться нарастить число авиарейсов в Россию и освоить новые маршруты.