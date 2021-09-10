Акции Apple падают на 2,8% после решения суда по платежам в цифровом магазине

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Акции компании Apple падают на 2,8% на фоне решения калифорнийского суда о том, что она больше не может блокировать использование других платежных систем на своей платформе. Об этом свидетельствует данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Согласно существующему порядку, все платежи в цифровом магазине Apple осуществляются через платежную систему компании. За право разработчиков продавать приложения и товары внутри них на свое платформе Apple берет от 15% до 30% с каждой транзакции. В августе 2020 года Epic Games встроили в версию игры Fornite, распространявшуюся через платформу Apple, свою платежную систему, средства через которую шли напрямую разработчику, а Apple никакой комиссии не получала. Apple подала в суд, требуя запретить Epic Games и другим разработчикам создавать собственные платежные системы.

Однако суд не согласился с Apple. Он постановил, что Epic Games должны выплатить неустойку в размере 30% выручки, полученной за счет продажи через собственную платежную систему, однако при этом решил, что требование к разработчикам использовать исключительно платежную систему Apple при приобретении цифровых товаров на устройствах данной компании противоречит антимонопольному законодательству. Таким образом, разработчики при продаже приложений в цифровом магазине Apple теперь могут использовать собственные платежные системы, а также платежные системы третьих компаний.

Решение суда может стать прецедентом для работы цифровых магазинов на других платформах, покончить с эксклюзивностью платежных систем, а также привести к снижению цен. В то же время теряется заинтересованность хозяина магазина в его работе - Apple и другим компаниям придется искать другие пути монетизации своих платформ.