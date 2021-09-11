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СМИ: Пакистан возобновит регулярные пассажирские рейсы в Афганистан с 13 сентября

Управление гражданской авиации Афганистана уже выдало пакистанскому авиаперевозчику разрешение на посадку в аэропорту Кабула, отмечает телеканал BOL News

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA) возобновит с понедельника, 13 сентября, пассажирские авиарейсы в Кабул. Об этом сообщает в субботу пакистанский телеканал BOL News.

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Согласно его информации, Управление гражданской авиации Афганистана уже выдало разрешение PIA на посадку в аэропорту Кабула. На афганском маршруте будут использоваться авиалайнеры Airbus 320.

В пятницу национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines сообщила, что также намерена возобновить со следующей недели международные полеты. Как информировал новостной ресурс Afghan Urdu на своей странице в Twitter, международные авиаперевозки возобновятся при технической поддержке Турции и Катара. В сообщении ресурса не указывается, в какие именно государства намерен летать афганский авиаперевозчик. Однако ранее местные СМИ сообщали, что полеты могут возобновиться в Индию, Турцию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Теги
АфганистанПакистан
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