Стратегия финрынка до 2023 года включает создание условий для новых страховых продуктов

Стратегия формирует ориентиры при разработке среднесрочных документов правительства Российской Федерации и Банка России, затрагивающих вопросы развития финансового рынка.

"Отдельное внимание будет уделено созданию условий для развития новых для российского рынка страховых продуктов, учитывая все более широкую цифровизацию экономических и общественных отношений, в том числе применение искусственного интеллекта, а также повышение значимости киберрисков и климатических рисков для экономики, - отмечается в стратегии. - В частности, потребуется дополнительная настройка линейки страховых продуктов в связи с использованием искусственного интеллекта вместо человека, например, при вождении автотранспорта (в том числе ОСАГО, каско и дркгих продуктов). Для развития страхования климатических рисков будет создан риск-офис по стихийным бедствиям".

Также в рамках стратегии планируется принять меры по обеспечению цифровизации процессов на страховом рынке. Кроме того, для повышения устойчивости финансового рынка будет продолжено совершенствование регулирования страхового рынка с учетом стандартов Международной ассоциации страховых надзоров.

"Продолжится также совершенствование регулирования системы вмененных видов страхования для повышения их клиентской ценности для граждан, в том числе экономической обоснованности тарифов", - указывается в документе. Особое внимание будет удаляться вопросам улучшения процедур урегулирования, чтобы сделать их менее затратными и проблемными для клиентов страховых компаний, подчеркивают авторы стратегии.

ОМС и страхование жизни

Кроме того, запланирована работа по повышению клиентоориентированности обязательного медицинского страхования, администрирование которого продолжится страховыми компаниями. "Планируется, что обязательное и добровольное медицинское страхование будут формировать единую комплементарную систему, где второе будет дополнять, а не заменять первое. Особенно важно повышение качества обязательного медицинского страхования, которое не должно уступать качеству добровольного медицинского страхования по идентичным услугам, и включение в обязательное страхование профилактики заболеваний, особенно учитывая, что социально уязвимые группы населения не имеют возможности воспользоваться добровольным медицинским страхованием", - подчеркивается в документе. Также стратегия предусматривает работу по созданию дополнительных стимулов для развития рынка страхования жизни.

О стратегии

В понедельник, 13 сентября, Минфин представил для общественного обсуждения стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия была сделана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа была проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе потребителями финансовых услуг. Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.