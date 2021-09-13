Кабмин и ЦБ уделят особое внимание развитию роботизированных помощников на финрынке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ и Банк России в рамках стратегии развития финансового рынка до 2030 года планируют уделить повышенное внимание вопросу контроля за разработкой и применением роботизированных помощников и консультантов для граждан. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Документ формирует ориентиры при разработке среднесрочных документов правительства РФ и Банка России, затрагивающих вопросы развития финансового рынка.

"Будет стремительно расти роль роботизированных помощников и консультантов для граждан, контроль за разработкой и применением которых требуется уделить повышенное внимание. Необходимо сосредоточить усилия на применении искусственного интеллекта, адаптированного под потребительские особенности конкретного человека, заменяющего его в общении с поставщиками на финансовом рынке и тем самым оберегающего его от приобретения неподходящих продуктов", - отмечается в стратегии.

Вместе с тем традиционно ключевыми задачами останутся "формирование базовых установок рационального потребления, правильного поведения при инвестировании средств, использовании цифровых технологий на финансовом рынке и выявлении мошеннических действий". Также на постоянной основе будет продолжаться работа по совершенствованию мер противодействия незаконным практикам с учетом изменения применяемых мошенниками технологий.

Кроме того, в рамках стратегии планируется оказать содействие развитию автономных индивидуальных роботов-помощников, которые будут помогать клиентам в выборе финансовых и нефинансовых услуг и инструментов. Предполагается, что такие помощники будут постепенно выполнять все более широкий круг действий, в том числе за пределами финансового рынка, указывается в документе.

О стратегии

Минфин представил в понедельник, 13 сентября, для общественного обсуждения Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг.

Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь, страхового рынка.