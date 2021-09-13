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Ведомство в ФРГ не комментирует процесс технической сертификации "Северного потока - 2"

Представитель Министерства энергетики и инфраструктуры германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания отметила, что техническая сертификация газопровода - одно из условий начала поставок. При этом она не стала отвечать на вопрос о сроках сертификации

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Техническая сертификация газопровода "Северный поток - 2" - одно из условий начала поставок. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель Министерства энергетики и инфраструктуры германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, не став отвечать на вопрос о сроках такой сертификации.

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"Независимых экспертов, которые оценивают трубопровод на соответствие техническим нормам, назначает [компания-оператор] Nord Stream 2 AG. Просим обращаться в компанию, - сказала собеседница агентства. - Газ можно будет транспортировать, когда такие документы поступят в Горное управление города Штральзунд. К этому [набору необходимых документов] относится также сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора транспортировки, такую сертификацию проводит Федеральное сетевое агентство".

Как ранее проинформировали ТАСС в Федеральном сетевом агентстве, там все еще изучают предоставленный пакет на наличие всех необходимых документов и лишь после этого начнут рассматривать заявку. Затем у ведомства будет четыре месяца на то, чтобы подготовить проект решения, которое отправят в Еврокомиссию для оценки.

В пятницу компания "Газпром" сообщила, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

 

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