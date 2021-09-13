У ЕК не будет возможности наложить вето на решение регулятора ФРГ по Nord Stream 2

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur - BNetzA) по итогам проверки заявки со стороны Nord Stream 2 AG отправит проект решения в Еврокомиссию, но у нее не будет права вето. Об этом сообщил в понедельник в ответ на запрос ТАСС представитель регулятора Фите Вульф.

"Еврокомиссия ознакомится с решением, но у нее не будет права вето", - сказал он.

Он также уточнил, что Bundesnetzagentur не принимает никаких решений относительно начала прокачки газа через "Северный поток - 2", а лишь контролирует соответствие европейскому праву. "В случае нарушений может быть наложен штраф", - сказал он, не став приводить дополнительных сведений на этот счет.

"Северный поток - 2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС. Речь идет о так называемом анбандлинге (unbundling), или разделении компаний. Смысл в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы. Именно поэтому Nord Stream 2 AG подала заявку в Bundesnetzagentur на получение сертификации как независимого транспортного оператора, она рассматривается с 8 сентября, крайний срок вынесения решения по ней - 8 января.