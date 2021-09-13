Nord Stream 2 заявила, что "Северный поток -2" будет соответствовать всем техстандартам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам, сообщили ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2 AG. При этом в компании отказались от комментариев продолжающейся процедуры сертификации в качестве независимого оператора газопровода.

"Nord Stream 2 не комментирует продолжающиеся процедуры. Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам. О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно", - сообщили в компании.

Ранее Германское Федеральное сетевое агентство сообщило, что приступило к рассмотрению заявки на сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора. Заявка была подана еще в июне, однако агентство с тех пор проверяло, все ли документы имеются в наличии. Поэтому срок рассмотрения следует отсчитывать только с 8 сентября, на рассмотрение заявки есть четыре месяца.

Регистрация в качестве независимого транспортного оператора необходима для того, чтобы соответствовать одному из базовых требований Третьего энергопакета ЕС. Речь идет о так называемом анбандлинге (unbundling), или разделении компаний. Смысл в том, что юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать: для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы строительство газопровода "Северный поток - 2" завершилось до 23 мая 2019 года, это правило его бы не касалось.

О проекте

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось утром 10 сентября 2021 года.

Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.