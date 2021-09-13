Около 384 тыс. детей отдохнули в лагерях по программе детского кешбэка

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 384 тыс. детей отдохнули в лагерях России по программе детского туристического кешбэка с 25 мая по 31 августа. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас программа детского кешбэка завершилась 31 августа. За чуть более три месяца работы программы 384 тыс. детей съездили в детские лагеря по программе. Было куплено 384 тыс. детских путевок. Соответственно, родители приобрели путевок почти на 10 млрд [рублей]. Кешбэк или возврат части стоимости [путевок] составил практически 4,5 млрд рублей. Традиционный лидер - Черноморское побережье", - сказала Догузова.

Она добавила, что решение о продолжении программы детского кешбэка на следующий год пока не принято, финансирование на него еще не запланировано.

Программа детского кешбэка работала с 25 мая по 31 августа. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.