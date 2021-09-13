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Около 384 тыс. детей отдохнули в лагерях по программе детского кешбэка

Родители приобрели путевок почти на 10 млрд рублей

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 384 тыс. детей отдохнули в лагерях России по программе детского туристического кешбэка с 25 мая по 31 августа. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"У нас программа детского кешбэка завершилась 31 августа. За чуть более три месяца работы программы 384 тыс. детей съездили в детские лагеря по программе. Было куплено 384 тыс. детских путевок. Соответственно, родители приобрели путевок почти на 10 млрд [рублей]. Кешбэк или возврат части стоимости [путевок] составил практически 4,5 млрд рублей. Традиционный лидер - Черноморское побережье", - сказала Догузова.

Она добавила, что решение о продолжении программы детского кешбэка на следующий год пока не принято, финансирование на него еще не запланировано.

Программа детского кешбэка работала с 25 мая по 31 августа. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

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