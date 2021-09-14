Минфин надеется на одобрение законопроекта о механизме борьбы с телефонным мошенничеством

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Надеюсь на поддержку Государственной думы после того, как она переизберется, оперативно принять этот законопроект (о механизме борьбы с телефонным мошенничеством - прим. ТАСС). Собственно говоря, обсуждался он на Московском финансовом форуме недавно, и такая в целом поддержка была получена, что сначала можно заблокировать счета, потом разбираться", - сказал он в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

Моисеев отметил, что основная проблема финансового мошенничества заключается в неспособности получить обратно выведенные со счетов средства даже после поимки преступников. "Проблема в том, что, когда они [сотрудники МВД] через полгода выходят на этих людей, денег давно нет. Задача - <...> деньги вернуть", - заключил он.

Впервые идея блокировки банковских карт при подозрительных транзакциях была представлена АБР летом 2019 года. Это озвучивалось как концепция, которая предполагала в случае сомнительной операции блокировку карты получателя перевода на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. Тогда некоторые эксперты, включая представителей Банка России, скептически отнеслись к данному предложению, посчитав его неэффективным, поскольку мошенники выводят украденные деньги со счета в первые часы после перевода.

Позже АБР оформила данную инициативу в виде законопроекта. Он предусматривает блокировку переведенных средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего. Так, в рамках разработанного инструмента предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.