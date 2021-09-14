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Акции Apple упали на 1,36% после презентации iPhone 13

Стоимость одной акции снизилась с $150,35 на момент открытия торгов Нью-Йоркской фондовой биржи

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Акции компании Apple падают во вторник на 1,36% после презентации, на которой были представлены новые модели смартфонов и планшетов компании. Об этом свидетельствует данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

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Стоимость одной акции снизилась с $150,35 на момент открытия торгов до $147,51, причем начало снижения примерно совпало по времени с началом презентации.

Apple на своей ежегодной осенней презентации представила продвинутые версии своей новой линейки смартфонов - 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

Компания также представила новое поколение планшетов iPad, а также умных часов.

Теги
США
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