"Ведомости": в России могут создать запретные зоны для беспилотных автомобилей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запретные зоны для движения высокоавтоматизированного транспорта могут появиться в России. Вопрос об установке таких зон планируют рассмотреть участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет". Об этом сообщает газета " Ведомости " со ссылкой на участников рабочей группы и федерального чиновника, участвующего в выработке правил для автономного транспорта.

По данным газеты, инициатива включения вопроса в повестку совещания исходила от ФСБ, однако внесена была Минтрансом.

Силовики хотели бы запретить поездки высокоавтоматизированного транспорта в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа, однако свободные от беспилотных автомобилей зоны точно пока не определены, пишут "Ведомости".

Замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы - начальник ситуационного центра Александр Евсин рассказал газете, что "сейчас обсуждается проект ФЗ "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", который в общем случае допускает их использование на дорогах общего назначения. В рамках рассматриваемого разрешения на использование требуются и нормативные возможности для ограничений, которые могут возникать в случае необходимости". Евсин также добавил, что запретные зоны могут создать в местах, где "применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями - от органов безопасности движения до служб государственной охраны".

Согласно данным газеты, проблемы с техническим регулированием запрета на въезд беспилотных автомобилей в отдельные зоны не возникнут. "Это можно реализовать, прописав запретные зоны в софте или установив физические ограждения и знаки, которые распознает беспилотник", - считает собеседник "Ведомостей", знакомый с членами рабочей группы.

Руководитель проекта "Беспилотный автомобиль StarLine" Борис Иванов полагает, что "контроль движения в запретных зонах не потребуется ни со стороны автоматизированных систем, ни со стороны постовых-регулировщиков". "Если информация о запретной зоне будет внесена в цифровую модель дороги, то беспилотный автомобиль построит маршрут движения, исключая въезд в нее", - пояснил он.

О допуске беспилотных автомобилей на дороги

В марте этого года кабмин РФ утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план обеспечения к 2030 году инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.