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В Северной Осетии у инвесторов начнут изымать земли, выданные без аукционов

Под изъятие попадут также земельные участки, где не реализуются инвестпроекты

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Земли, выданные инвесторам без аукциона или где не реализованы проекты, начнут изымать в Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

"Там, где инвестпроект представлен без аукциона и если инвестпроект не реализуется, земельный участок изымать. Там, где он реализуется с нарушениями, то есть инвестор не выполняет обязательства, призвать к порядку инвестора, не выполняет - изымать. То есть надо пересмотреть все инвестпрограммы", - сказал Меняйло.

Ранее он сообщал о том, что на реализацию инвестпроектов было выделено более 6 тыс. га республиканских земель.

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