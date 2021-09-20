В Северной Осетии у инвесторов начнут изымать земли, выданные без аукционов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Земли, выданные инвесторам без аукциона или где не реализованы проекты, начнут изымать в Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

"Там, где инвестпроект представлен без аукциона и если инвестпроект не реализуется, земельный участок изымать. Там, где он реализуется с нарушениями, то есть инвестор не выполняет обязательства, призвать к порядку инвестора, не выполняет - изымать. То есть надо пересмотреть все инвестпрограммы", - сказал Меняйло.

Ранее он сообщал о том, что на реализацию инвестпроектов было выделено более 6 тыс. га республиканских земель.