Эксперт: развитие туризма является одной из ключевых задач для КЧР и Северной Осетии

ТАСС, 21 сентября. Развитие туристического потенциала Северной Осетии и Карачаево-Черкесии является одной из важнейших задач для благополучия республик, в том числе для создания рабочих мест. Эти задачи, вероятнее всего, будут в числе приоритетных у руководителей республик, таким мнением с ТАСС поделился директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов по итогам избрания на пост глав Северной Осетии и Карачаево-Черкесии Сергея Меняйло и Рашида Темрезова.

По его мнению, одним из примеров успешной деятельности руководства КЧР за последние годы стало развитие курортного кластера, в частности, горнолыжного курорта "Архыз". "На мой взгляд, ключевыми задачами глава КЧР видит решение вопросов по развитию сел, промышленности и отдельно вопросов, связанных с развитием туристического кластера. Это очень важное направление развития для субъекта, который имеет очень серьезный инвестиционный потенциал и эту задачу необходимо решать", - поделился мнением собеседник агентства.

По мнению Тлисова, активно развиваются в регионе предприятия строительной отрасли, садоводство. "Глава отдельно отмечает необходимость развития вопросов не просто сельского хозяйства, но и глубокой сельхозпереработки, что также будет пересекаться с вопросами создания рабочих мест и повышения доходности предприятий, которые расположены на территории республики. <...> Ну и понятно, остаются задачи повышения качества здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса", - добавил он.

Необходимость подготовки профессиональных кадров и обеспечение занятости населения актуально и для Северной Осетии, особенно для Владикавказа, где проживает более трети населения республики, считает Тлисов. "И в этом плане вузы республики должны активно подключиться, чтобы не только обучить новым профессиям, но и помочь людям более старшего поколения найти программы по переподготовки", - добавил он.

Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло хорошо знает регион, подчеркнул Тлисов, ему удается активно прорабатывать проекты, которые могут стать для региона драйверами развития и обеспечить создание рабочих мест. "Большой проект по развитию потенциала региона Мамисон, подключение АО "Курорты Северного Кавказа" к этому проекту тоже является одной из таких задач, которые как первоочередную ставит для себя команда нового руководителя субъекта", - сказал собеседник агентства.

Депутаты парламента Карачаево-Черкесии в воскресенье избрали путем тайного голосования на пост главы региона 45-летнего Рашида Темрезова, руководящего регионом с 2011 года. В Северной Осетии депутаты регионального парламента избрали на должность главы региона Сергея Меняйло. Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.