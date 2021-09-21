В Госдепе обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе для отопления зимой

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Страны Европы могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления жилых домов в зимний период из-за малых запасов и "ограниченных поставок из России". Об этом в понедельник заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в интервью агентству Bloomberg .

"Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы", - приводит агентство слова старшего советника по энергетической безопасности Государственного департамента Амоса Хохштайна. По его словам, поставки из России в Европу "меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем".

Хохштайн выступил с предположением, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления своих позиций по "Северному потоку - 2", против строительства которого выступали США.

Перебои в поставках углеводородов вызвали в Европе энергетический кризис, который сопровождается рекордным ростом цен, закрытием части промышленных предприятий и политическими последствиями, связанными с увеличением стоимости коммунальных услуг, пишет Bloomberg. Как добавил Хохштайн, в случае более суровой зимы часть стран сможет закупать газ по возросшим ценам, другим же, возможно, придется регулировать потребление.