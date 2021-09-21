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Решетников: текущий курс рубля несколько недооценен, к концу года ожидается его укрепление

Текущий курс рубля несколько недооценен, к концу года ожидается его укрепление - Решетников.

ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России на 2022 год
Согласно соответствующему докладу, в 2022 году ожидается рост на уровне 3,4%
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