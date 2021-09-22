РБК: ЦБ призвал усилить контроль за операциями через банкоматы для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк России призывает банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, широко используемые мошенниками. Инициатива направлена на повышение внимания к борьбе с аферистами, сообщает в среду РБК со ссылкой на ЦБ РФ.

"Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств", - пояснили в Центробанке.

По данным Банка России, кражи с банковских счетов во втором квартале 2021 года составили более 3 млрд рублей, при этом банки вернули только 7,4% украденных средств. Ранее в интервью РБК глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала, что банки возвращают мало похищенных средств, так как мошенники быстро выводят полученные деньги. По ее словам, банк ничего не может сделать, если деньги уже вывели, а клиент обращается в финансовую организацию только через время, когда средства уже давно не у нее.