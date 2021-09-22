В России стартовало оформление предзаказа на iPhone 13

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оформление предзаказа на iPhone 13 стартовало в России с 22 сентября. Об этом в среду сообщается на сайте магазина Apple.

По данным на сайте магазина, iPhone 13 mini с 128 ГБ памяти будет стоить 69 990 рублей, стоимость базовой модели iPhone 13 начинается от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти. iPhone 13 Pro можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей, Pro Max - от 109 990 рублей. Самая дорогая версия - iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти - обойдется в 159 990 рублей. В продаже устройства появятся с 24 сентября.

14 сентября компания Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

Об iPhone 13 и iPhone 13 mini

Новые модели внешне практически повторяют iPhone 12 с той разницей, что они стали толще и представлены в новых цветах. Новый iPhone 13 оснащен OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Базовые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Одним из главных нововведений камеры стал "кинематографический режим", который позволяет снимать видео, как в кино - с динамическим фокусом: он фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

Новые модели работают на 5-нанометровом чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Аккумулятор также улучшили: теперь зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G тоже обновили - он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

В Apple заявили, что обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.

OLED-экраны имеют частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1 000 нит.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка (можно снимать объекты на расстоянии до 2 см). Также устройства получили "кинематографический режим" (как и в базовых версиях iPhone 13), который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом. Кроме того, смартфоны теперь поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Также iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ