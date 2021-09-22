"Русал" намерен отстаивать свою позицию на рынке фольги США

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Русал" будет отстаивать свою позицию на рынке фольги США и планирует увеличить продажи в этом направлении, заявили ТАСС в пресс-службе производителя алюминия.

Ранее Минторг США разместил в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - информацию о том, что некоторые виды алюминиевой фольги из России якобы продаются в стране "ниже справедливой стоимости".

"Русал" уже много лет поставляет на рынок США узкий сегмент бытовой фольги, которая не конкурирует с местной продукцией. Расследование еще продолжается, и мы будем отстаивать свою позицию, - сказали в пресс-службе "Русала". - При этом на фоне растущего спроса на внутреннем рынке на аналогичные виды продукции, компания планирует увеличить продажи на этом направлении, включая поставки из Армении".

Как установил Минторг США, "некоторые виды алюминиевой фольги из Российской Федерации продаются <…> в стране ниже справедливой стоимости". Таким образом, ведомство подтвердило оценки проведенного расследования, предварительные итоги которого были опубликованы в мае.

В частности, указало ведомство, речь идет о продукции "Русала" - одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире.

По предварительным оценкам Минторга, американские власти могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в размере 62,18%. Решение по тарифам должна утвердить к концу октября Федеральная комиссия по международной торговле США. Окончательное решение по пошлинам, как ожидается, будет объявлено в первой половине ноября.

Кроме того, как утверждает американский Минторг, продукция армянской компании "Русал Арменал" (дочернее предприятие российского "Русала") также продается в США ниже "справедливой стоимости". Антидемпинговые пошлины на ее товары могут составить 29,11%. Тарифы могут коснуться и алюминиевой продукции Бразилии, Омана и Турции.

Соответствующее расследование было начато в прошлом году в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия. В ноябре 2020 года Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт алюминиевой фольги из России якобы наносит серьезный ущерб американской экономике.