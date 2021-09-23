Индия может открыться для иностранных туристов в ближайшее время

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индия пока не принимает иностранцев с туристическими целями, однако АТОР надеется на открытие этой страны для определенных групп туристов в ближайшее время, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Индия пока не пускает иностранцев с туристическими целями. Возможно, однако, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов (как предполагается, только вакцинированных) уже на днях", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В ассоциации напомнили, что Россия возобновит авиасообщение с Гоа с 5 октября. Таким образом, теперь в Индию можно будет летать по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа с частотой один рейс в неделю.

Кроме того, с этого же дня будут запущены рейсы из Москвы в Тенерифе с частотой два рейса в неделю. Тенерифе является популярным курортом, но Испания пока недоступна большинству туристов из России, отметили туроператоры. Хотя Испания выдает туристам визы, посетить ее могут только отдельные категории граждан. Теоретически можно въехать в Испанию из другой страны Евросоюза с сертификатом о вакцинации европейскими препаратами.

Россия с 5 октября официально возобновляет авиасообщение с пятью странами - Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Чтобы посетить Джибути, необходимо иметь действующую электронную визу и дважды пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Так как в стране одобрена вакцина "Спутник V", привитые ею россияне освобождены от прохождения обязательного карантина.

Новая Зеландия не принимает туристов из России, Перу готова с 1 октября принимать в ограниченном режиме только вакцинированных иностранных туристов, Южно-Африканская Республика принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями, въезд в Данию для российских туристов пока невозможен, объяснили в АТОР.