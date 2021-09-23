X5 Group представит ФАС дополнительные сведения по предписанию снизить цены на муку и хлеб

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ретейлер X5 Group представит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России дополнительную информацию по предписанию ведомства снизить цены на муку и хлеб в подмосковных магазинах. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

Он отметил, что Х5 Group получила предупреждение от ФАС, в котором служба предписывает привести цену на пшеничную муку и хлеб "Красная цена" в магазине "Пятерочка" по адресу городской округ Клин, деревня Малеевка д. 95 в соответствие с ценой на те же позиции в магазине по адресу г. Одинцово, ул. Чистяковой д. 1. Также служба требует снизить стоимость белого хлеба в магазине "Пятерочка" на ул. Молодежная д. 35 в селе Борисово Московской области до уровня цен в магазине на ул. Чистяковой в г. Одинцово.

"Мы внимательно изучаем документ и предоставим ведомству дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба ФАС сообщала, что Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья. Компаниям было выдано предписание, требующие устранить завышение цен.

Представитель пресс-службы "Магнита" сообщил ТАСС, что компания получила предписание ФАС и изучает документ.