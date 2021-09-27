"Автотор" сможет производить до 5 тыс. электрокаров в год при наличии спроса

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Калининградский "Автотор" намерен создать производственные мощности для ежегодного выпуска 5 тыс. электромобилей, заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов.

"По некоторым оценкам, в 2024 году всего может быть продано 5-6 тыс. электромобилей. Какую долю займем мы - зависит от потребителей. Мы создаем мощности под 5 тыс. электрокаров в год", - сказал он, отметив, что речь идет о разных моделях.

По словам Горбунова, в 2023 году "Автотор" может выпустить опытную партию из 200 электромобилей собственного производства, для этого компании необходимо пройти сертификацию. В 2024 году производитель планирует начать серийное производство в объемах, которые будут определены рынком.

Автомобили будут выпускаться не под брендом "Автотор", компания рассматривает возможность сотрудничества с Kia, Hyundai, а в будущем с BMW.

"В 2024 году, когда мы будем готовиться к запуску опытно-промышленного производства, будет формироваться конкретный производственный план под реальные потребности рынка. Тогда мы сможем четко планировать рынок", - отметил Горбунов. По его словам, сейчас очень много факторов, не позволяющих планировать объемы производства, в том числе пока сложно прогнозировать, как будет развиваться инфраструктура для электрокаров.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai.