ОПЕК прогнозирует, что нефть останется наиболее востребованным топливом до 2045 года

ТАСС, 28 сентября. Нефть останется самым потребляемым видом топлива в долгосрочном периоде, несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), хотя ее доля в мировой потреблении и снизится. Такой вывод следует из опубликованного сегодня долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

По данным доклада, в 2020 году на долю нефти приходилось 30% мирового потребления энергоносителей. К 2025 году она вырастет до 31% на фоне восстановления спроса после пандемии. Однако после этого спрос на нефть столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии, что приведет к сокращению доли нефти в мировом энергобалансе до 28%.

При этом спрос на ВИЭ вырастет с 6,8 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (н.э.) в 2020 году до 36,6 млн б/с н.э. А доля ВИЭ в энергомиксе увеличится с 2,5% в 2020 году до 10% и более в 2045 году. Для сравнения: спрос на нефть за этот же период возрастет с 82,5 млн б/с н.э. до 99 млн б/с н. э.

Когда спрос на нефть выйдет на плато

Мировой спрос на нефть восстановится и достигнет 104,4 млн б/с в течение ближайших пяти лет, однако уже после 2026 года темпы потребления нефти начнут замедлятся за счет развитых стран. Спрос перестанет расти и стабилизируется уже после 2035 года, говорится в долгосрочном прогнозе.

В течение 2019-2026 годов спрос на нефть увеличится на 13,8 млн б/с, ожидают в ОПЕК. При этом львиная доля этого ускорения (80%) придется на 2021-2023 годы, когда мир будет наверстывать потребление после длительных локдаунов, отмечается в докладе. И в целом в период до 2045 года спрос на нефть вырастет относительно базы 2020 года на 17,6 млн б/с - с 90,6 млн б/с до 108,2 млн б/с.

По расчетам ОПЕК, рост спроса в течение первых пяти лет прогноза будет в среднем составлять 2,6 млн б/с, пишут в ОПЕК. После 2026 года он замедлится до 0,6 млн б/с в среднем, а в течение 2030-2035 годов и вовсе до 0,3 млн б/с. "После этого периода прогнозы показывают отсутствие роста, что указывает на стабилизацию спроса на относительно долгий период", - заключается в отчете.

При этом динамика спроса на нефть в разных странах мира после 2023 года будет выглядеть по-разному и даже разнонаправленно на фоне декарбонизации экономик, предупреждают в ОПЕК. Рост потребления теперь будут обеспечивать только развивающиеся страны, говорится в докладе.

Тренд на противоположное поведение в потреблении нефти реализуется уже в среднесрочной перспективе, пишут эксперты ОПЕК. И со временем он будет только усиливаться, полагают они. Так, по их расчетам, спрос на нефть в странах ОЭСР достигнет своего пика в 46,6 млн б/с уже в 2023 году, а затем начнет медленно снижаться до 34 млн б/с к 2045 году.

И, напротив, развивающиеся экономики на фоне роста популяций и увеличения доли среднего класса, продемонстрируют рост потребления нефти на 25,5 млн б/с, до 74,1 млн б/с к 2045 году, говорится в прогнозе ОПЕК. В целом глобальный спрос за этот период увеличится на 17,6 млн б/с, до 108,2 млн б/с, к 2045 году.

Электромобили как главный фактор снижения спроса

Мировой парк автомобилей к 2045 году вырастет почти вдвое, до 2,6 млрд единиц, однако доля электротранспорта в нем увеличится до 20%, следует из прогноза. Количество электромобилей к 2045 году достигнет 500 млн единиц.

"Долгосрочный рост спроса на нефть будет ограничен все большим проникновением электротранспорта в жизнь потребителей", - пишут эксперты ОПЕК. Поэтому спрос на нефть в транспортном сегменте будет стабильно держаться в коридоре 46-46,5 млн баррелей в сутки в период до 2045 года, полагают в ОПЕК.

При этом автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут занимать по-прежнему большую долю - 76%, что будет в основном обеспечено спросом со стороны развивающихся стран.

Как отмечается в докладе, переход на электрические двигатели происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете. В нем также отмечается, что кризис, вызванный пандемией, сильно не отразился на рынке электрокаров.

Массовый переход на электромобили приведет к росту энергопотребления, но за счет альтернативных источников энергии. "Это ударит по доле нефти в энергобалансе", - отмечается в отчете. При этом эксперты ОПЕК добавляют, что тенденция затронет не только транспортный сектор, но и промышленность, ЖКХ и генерацию.

Россия стабилизирует добычу после 2026 года

Россия в период до 2026 года может увеличить добычу нефти и газового конденсата с 10,6 млн б/с до 11,5 млн б/с на фоне запуска новых проектов и завершения ограничений в ОПЕК+, следует из долгосрочного прогноза.

"После 2026 года прогнозируется длительное плато добычи, однако к 2045 году добыча начнет снижаться", - говорится в прогнозе ОПЕК.

США замедлят добычу после 2030 года

США начнут активно восстанавливать добычу нефти с 2022 года вплоть до достижения производственного пика к 2030 году. Другие страны, так же, как и США, не входящие в ОПЕК, начнут снижать добычу нефти после 2030 года. Это приведет к росту доли стран ОПЕК в мировой добыче, следует из долгосрочного прогноза.

Как ожидают в ОПЕК, благоприятная ценовая конъюнктура заставит американских производителей нефти восстановить добычу, замершую из-за последствий пандемии. Добыча в США вырастет с 11,5 млн б/с в 2020 году до 14,8 млн б/с в 2026 году, следует из прогноза ОПЕК. Пика добычи в 15,2 млн б/с США могу достичь к концу 2020-х годов. При этом общая добыча жидких углеводородов к этому моменту может увеличиться до 20,5 млн б/с.

Пиковой добычи к 2030 году достигнут и другие страны "не ОПЕК" - в 71 млн б/с, ожидают в ОПЕК. К 2045 году этот показатель уже снизится до 65,5 млн б/с. И, напротив, добыча стран ОПЕК увеличится с 35,7 млн б/с в 2030 году до 42,7 млн б/с в 2045 году. Доля ОПЕК на глобальном рынке нефти увеличится с 33% до 39% к 2045 году.