Власти Дании намерены продлить запрет на разведение норок

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Разведение норок не будет разрешено в Дании до 2023 года. Правительство намерено продлить введенный в прошлом году запрет на выращивание этих зверей, а в парламенте есть необходимый для одобрения этого решения большинство, сообщает во вторник агентство Ritzaus Bureau.
Власти ссылаются на отчет Государственного института сывороток (SSI), согласно которому разведение норок после 2021 года может быть "связано с риском для здоровья неизвестного масштаба".
Датские заводчики не понимают, почему кабинет хочет продлить запрет еще на один год. "Правительство понизило оценку COVID-19 как опасного для общества заболевания, и тогда вообще нет смысла продлевать запрет, направленный исключительно на разведение норок", - отметил в пресс-релизе председатель отраслевой организации Таге Педерсен.
Датское правительство 4 ноября 2020 года постановило уничтожить на зверофермах более 15 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом.
Их забой обошелся более чем в 90,6 млн долларов, общая масса составила 13,3 тыс. тонн. Заводчики получили около 30 крон ($4,71) за убитого зверька.