Власти Дании намерены продлить запрет на разведение норок

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Разведение норок не будет разрешено в Дании до 2023 года. Правительство намерено продлить введенный в прошлом году запрет на выращивание этих зверей, а в парламенте есть необходимый для одобрения этого решения большинство, сообщает во вторник агентство Ritzaus Bureau .

Страсти по норкам: как датские власти оказались под шквалом критики

Власти ссылаются на отчет Государственного института сывороток (SSI), согласно которому разведение норок после 2021 года может быть "связано с риском для здоровья неизвестного масштаба".

Датские заводчики не понимают, почему кабинет хочет продлить запрет еще на один год. "Правительство понизило оценку COVID-19 как опасного для общества заболевания, и тогда вообще нет смысла продлевать запрет, направленный исключительно на разведение норок", - отметил в пресс-релизе председатель отраслевой организации Таге Педерсен.

Датское правительство 4 ноября 2020 года постановило уничтожить на зверофермах более 15 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом.

Их забой обошелся более чем в 90,6 млн долларов, общая масса составила 13,3 тыс. тонн. Заводчики получили около 30 крон ($4,71) за убитого зверька.