Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта бюджета 2022-2024 годов в Госдуму

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале кабмина.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

"Бюджет направляется в Госдуму, - говорится в сообщении. - Сегодня правительство внесет в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Распоряжение об этом накануне подписал Михаил Мишустин".

В кабмине напомнили, что ключевые приоритеты этого документа - обеспечение выполнения посланий президента РФ, финансирование социальных обязательств, реализация нацпроектов и достижение национальных целей развития.

Согласно Бюджетному кодексу, документ должен поступать в нижнюю палату парламента не позднее 1 октября.

О проекте бюджета

В прошлом году при подготовке бюджета предполагалось, что в 2022-2023 годах он будет дефицитным. Однако, согласно текущему проекту, в ближайшие два года доходы федеральной казны будут превышать расходы.

Ожидается, что в 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,61 трлн рублей, а профицит будет на уровне 1,411 трлн рублей (1,1% ВВП). Превышение доходов над расходами прогнозируется и в 2023 году, оно может достичь 434,7 млрд рублей (0,3% ВВП). А на 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей (0,2% ВВП).