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"Ведомости": Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

Согласно данным газеты, список товаров может измениться
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые виды вин, пиво, туалетную воду, духи, декоративную косметику и прочие потребительские товары, ввозимые из Евросоюза. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

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По данным газеты, повышение пошлин могут ввести в качестве ответа на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции. Отмечается, что ведомство еще не определило размер новых пошлин, однако ставки могут быть вплоть до запретительных.

Как пишет газета, представитель Минпромторга заявил, что из-за продления Еврокомиссией в июне 2021 года действия ограничительных мер до 30 июня 2024 года у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу РФ. "Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции", - подчеркнул он. На данный момент Минпромторг обсуждается с Минэкономразвития целесообразность введения этих мер и их содержание, пишет газета.

Согласно данным "Ведомостей", список товаров может измениться. В частности, список может пополниться сельскохозяйственным оборудованием, холодильниками, обувью и прочим.

Пресс-служба правительства перенаправила запрос в Минэкономразвития и Минфин, ответ не был получен.

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