Песков: процесс смены власти в ФРГ не влияет на сертификацию "Северного потока - 2"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Германские ведомства, отвечающие за сертификацию "Северного потока - 2", продолжают работать, паузы в их работе на фоне смены властей не предусмотрено. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идет своим чередом", - указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время, добавил Песков, "возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные".

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятнее всего, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера, по всей видимости, займет либо кандидат от социал-демократов Олаф Шольц, либо кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет.