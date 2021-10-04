Власти Новосибирской области фиксируют низкий темп уборки зерновых из-за погодных условий

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Отставание темпов уборки зерновых фиксируют в Новосибирской области в текущем году, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в сентябре. Об этом рассказал в понедельник глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

В сентябре в нескольких регионах Западной Сибири - Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - выпал первый снег. Как отмечали синоптики, наступление волны холода объясняется тем, что теплый атлантический воздух, который раньше приходил на территорию Западной Сибири, блокирован мощным антициклоном на Урале.

"К сожалению, темпы уборочной кампании сдерживаются крайне неблагоприятными погодными условиями, которые установились на территории региона с 9 сентября. <…> Отставание от темпов уборки урожая прошлого года 185 тыс. га, или 13%", - сказал Лещенко.

Он добавил, что за прошедшую неделю зернобобовые культуры обмолочены на 112 тыс. га - это 7,5% уборочной площади. Всего культуры обмолочены на площади 1 млн 78 тыс. га - это 78% от уборочной площади. "По темпам уборки урожая картофеля и овощей пока идем на уроне 2020 года с незначительным превышением по валовому сбору данных культур, продолжается также кормозаготовительная кампания, хотя уже сейчас достаточно низкими темпами ведется заготовка силосных культур", - уточнил министр.

В середине лета 2020 года в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей. Ущерб от засухи составил около 500 млн рублей. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценивались более чем в 5 млрд рублей. Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.